Зеленский сделал заявление в преддверии Олимпиады-2024

Президент Владимир Зеленский в среду, 24 июля, провел разговор с украинскими спортсменами, которые примут участие в летних Олимпийских играх с 26 июля по 11 августа в Париже. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

«Пообщался с нашими олимпийцами. С командой Украины, которая уже на этой неделе представит наше государство, наш украинский народ на летних Играх в Париже. Это уже достижение украинцев — что во время такой войны и полномасштабного российского террора мы все же подготовились, мы все же берем участие в Олимпиаде. Наш флаг, украинский гимн будут во Франции наравне со всеми уважающими жизнь нациями, которые уважают принципы олимпизма», — заявил Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех, кто оградил принципы олимпизма от искажения и не допустил флаги на Олимпиаде и участие государства-террориста.

«Путин делает так, что единственный российский спорт сегодня — это убийства людей. И мир никогда не будет толеровать это. Россия должна проиграть в войне, проиграть в терроре. Тогда выигрывает жизнь. Все для этого делаем», — подчеркнул президент.

Напомним, Генсек ООН призвал к олимпийскому перемирию.