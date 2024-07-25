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Новости > В России резко взлетели цены на авиабилеты

В России резко взлетели цены на авиабилеты

Александр Панько
25.07.24 11:29
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В России резко взлетели цены на авиабилеты

Перелеты по России экономклассом с начала этого года подорожали в среднем на 31%. Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Росстата.

Так, средняя цена полета на внутренних российских рейсах для 1000 км по итогам января-июня 2024 года составляла 7363 руб. В июне она возросла до 8473 руб., или на 8%. Для сравнения: средняя цена перелета на 1000 км в «экономе» за весь прошлый год составила 6649 руб.

Росстат при расчете средней стоимости фиксирует два тарифа: с датой вылета на неделю вперед и на месяц. Тариф включает в себя различные обязательные сборы, а также плату за перевозку одного места багажа минимального размера.

По словам представителя авиакомпании Smartavia, негативное влияние на цену оказывают сложности, возникшие из-за санкций с покупкой и ввозом в Россию запчастей к воздушным судам иностранного производства. Ресурсы двигателей эксплуатируемых самолетов снижаются, и это требует накопления резервов для текущих и будущих инвестиций в парк.

Несмотря на удорожание билетов, пассажиропоток российских авиакомпаний в июне вырос на 6%, до 10,7 млн ​​человек. Ранее Минтранс сообщал, что в январе-мае перевозки на внутренних линиях составили 30,4 млн пассажиров, что на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Напомним, в России резко дорожает доставка товаров из Китая.

Тэги: самолет, Россия, санкции, авиабилеты

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