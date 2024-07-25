В Кремле заметили «унисон» позиций Украины и РФ

Последние заявления представителей Украины и России по поводу возможных переговоров «идут в унисон». Об этом сказал спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

Так он прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на переговорах в Китае по поводу потенциальной возможности начать переговоры с РФ.

«Мы с вами действительно знаем из сообщений из Пекина, что на встрече с господином Ван И (главой МИД КНР) было сделано (Кулебой) такое заявление. Сам по себе посыл, можно сказать, что идет в унисон с нашим. Вы знаете, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров, всегда сохраняла свою открытость переговорному процессу, но здесь важные детали, которые мы с вами пока не знаем», — сказал он.

Песков считает, что теперь «нужно дождаться каких-либо разъяснений по этому вопросу».

Напомним, Китай выступает за переговоры между Украиной и РФ, но «время и условия еще не созрели».