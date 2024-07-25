Киевлян предупредили о загрязнении воздуха

Согласно данным стационарных пунктов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха 23 июля было зафиксировано, что среднесуточное содержание диоксида азота в Киеве превышает предельно допустимые концентрации.

«В течение 24-28 июля содержание диоксида азота в воздухе будет критического уровня — превысит 5 предельно допустимых концентраций, что может негативно влиять на самочувствие людей», — отметили в «Укргидрометцентре».

При этом, как добавили синоптики, жаркая и сухая погода будет способствовать накоплению в воздухе и других загрязняющих веществ (диоксида серы и формальдегида).

Улучшение ситуации может произойти 29-30 июля.

Напомним, аномальная погода в Киеве продолжает «штамповать» температурные рекорды.