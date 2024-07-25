Социология: американцы высказались за отставку Байдена

Оказывается, большинство американцев выступают за отставку президента страны Джо Байдена. Об этом свидетельствуют цифры опроса, проведенного социологическим порталом Marist Poll.

В отчете сказано, что сразу 87% граждан США полагают, что решение политика выйти из президентской гонки было правильным.

Лишь 12% опрошенных не одобряют уход Джо Байдена, а 68% людей полагают, что ему следует уйти в отставку.

Кроме этого 32% американцев считают, что он должен это сделать немедленно.

Опрос проводился онлайн 22 июля среди 1309 зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет около 3,5%.

Ранее врач Байдена рассказал, как тот перенес коронавирус.