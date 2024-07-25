Стало известно, где состоятся зимние Олимпийские игры 2030

Зимняя Олимпиада и Паралимпиада 2030 года состоится во французских Альпах. Большинство видов спорта на льду будет проходить в Ницце.
Соответствующее решение было принято Международным олимпийским комитетом. Игры пройдут с 8 по 24 февраля 2030 года.
Также на проведение зимней Олимпиады-2030 претендовали Швеция, США и Швейцария.
Франция в четвертый раз проведет зимнюю Олимпиаду, последний раз это произошло в 1992 году в Альбервиле.
Отметим, что Олимпийские игры 2026 состоятся в Италии (Милан и Кортина-д’Ампеццо).
Напомним, накануне Олимпиады в Париже зафиксирована вспышка коронавируса.