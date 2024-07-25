Стало известно, где состоятся зимние Олимпийские игры 2030

Зимняя Олимпиада и Паралимпиада 2030 года состоится во французских Альпах. Большинство видов спорта на льду будет проходить в Ницце.

Соответствующее решение было принято Международным олимпийским комитетом. Игры пройдут с 8 по 24 февраля 2030 года.

Также на проведение зимней Олимпиады-2030 претендовали Швеция, США и Швейцария.

Франция в четвертый раз проведет зимнюю Олимпиаду, последний раз это произошло в 1992 году в Альбервиле.

Отметим, что Олимпийские игры 2026 состоятся в Италии (Милан и Кортина-д’Ампеццо).

The French Alps will host the next Olympic and Paralympic Winter Games, after #MilanoCortina2026!



Cast your eyes on those snowy mountains.



Most ice sports will be held in Nice! #FrenchAlps2030 #AlpesFrançaises2030 @FranceOlympique @FRAparalympique pic.twitter.com/jEGq03bzI3 — The Olympic Games (@Olympics) July 24, 2024

Напомним, накануне Олимпиады в Париже зафиксирована вспышка коронавируса.