Bacillus subtilis: ученые нашли память у бактерии

Эксперты из университета Райхмана в Израиле обнаружили эффект память у бактерии Bacillus subtilis. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ученые проанализировали свойства полезного почвенного микроорганизма сенной палочки, которую используют в качестве пробиотика и средства биологического контроля.

Оказалось, что она может экспрессировать гены, связанные с колонизацией и симбиозом с носителем на протяжении поколений, даже после отсоединения от хозяина.

Поясняется, что подобная передача информации между поколениями микроорганизмов позволяет им эффективно повторно колонизировать организм нового хозяина, что дает им преимущество перед сородичами, которые никогда не формировали стабильного взаимодействия с растениями.

Резюмируется, что подобные механизмы обеспечивают многопоколенное взаимодействие полезных пробиотических бактерий из той же группы в кишечнике человека, обеспечивая долгосрочную защиту от болезней.

Ранее мы писали, что антибиотики научились заменять сталью.