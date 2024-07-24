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Новости > Китай выступает за переговоры между Украиной и РФ, но «время и условия еще не созрели»

Китай выступает за переговоры между Украиной и РФ, но «время и условия еще не созрели»

Агата Кловская
24.07.24 16:50
132
Китай выступает за переговоры между Украиной и РФ, но «время и условия еще не созрели»

Китай выступает за начало переговоров между Украиной и Россией. Но в Пекине считают, что условия и время для переговоров еще не созрели. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Китая.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

В Китае считают, что разрешение всех конфликтов должно в конце концов вернуться за стол переговоров. По мнению Пекина, в последнее время и Украина, и Россия дали сигналы о готовности к переговорам.

«В последнее время как Украина, так и Россия послали в разной степени сигналы о том, что они готовы к переговорам, хотя условия и время еще не созрели, мы поддерживаем все усилия, способствующие миру, и готовы продолжать играть конструктивную роль в этом», — говорится в заявлении МИД.

Китай также подчеркнул, что уделяет внимание гуманитарной ситуации в Украине и продолжит оказывать гуманитарную материальную помощь.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился в Китай.

Тэги: Украина, Китай, Россия, переговоры

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