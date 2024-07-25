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Новости > Британцы обнаружили аномалию в Тихом океане

Британцы обнаружили аномалию в Тихом океане

Агата Кловская
25.07.24 09:27
126
Британцы обнаружили аномалию в Тихом океане

Эксперты из Редингского университета в Великобритании обнаружили в Тихом океане кое-что странное. В отчете они поведали об аномалии.

В нем сказано о том, что ученые нашли небольшую область в юго-западной части Тихого океана, которая может повлиять на климат всего Южного полушария.

Во время своей работы исследователи использовали климатические модели, имитирующие 300-летнюю историю климата.

Говорится, что модели объединили в себе атмосферные, ледяные и океанические компоненты для создания всеобъемлющей картины климата планеты.

Специалисты сумели выявить повторяющуюся закономерность изменений температуры поверхности моря в Южном полушарии.

Сообщается также, что паттерн, представляющий климатическую цепную реакцию, состоит из четырех чередующихся теплых и холодных океанических областей, которые образуют полный круг в Южном полушарии.

Добавляется, что он начинается у берегов Новой Зеландии и Австралии.

Информируется, что изменения температуры в этой области, отмечают ученые, вызывают эффект ряби в атмосфере и волну, перемещающуюся по всему Южному полушарию западными ветрами.

Британцы поведали, что на температуру океана влияет атмосферная волна, из-за которой образуются теплые и холодные зоны, которая изменяет ветровую структуру, что сказывается на перемещении тепла между океаном и воздухом.

Дело в том, что глубина верхнего слоя теплой воды изменяется, температурные изменения усиливаются или ослабляются.

Резюмируется, что Южнополярный паттерн работает вне зависимости от известных климатических систем в тропиках, таких как Эль-Ниньо и Ла-Нинья, а  ее учет способен помочь существенно улучшить прогнозирование погоды и климата в Южном полушарии.

Ранее стало известно о том, как океан влияет на человека.

Тэги: ученые, мир, наука, Тихий океан

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