В ВСУ вступили первые осужденные женщины

С Вооруженными силами Украины (ВСУ) заключили контракт первые семь женщин, которые отбывали наказание в тюрьме. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, которое цитирует заместителя главы ведомства Елену Высоцкую.

Как отметила Высоцкая, женщины изъявили желание проходить военную службу по контракту в обмен на условно-досрочное освобождение.

В частности осужденные уже прошли военно-врачебную комиссию (ВВК) и получили согласие командиров воинских частей на прохождение службы в конкретных подразделениях.

«Принятый Верховной Радой закон о мобилизации осужденных лиц предусматривает возможность попасть в армию не только мужчинам, но и женщинам. Однако ранее осужденные женщины не изъявляли желания мобилизоваться в армию. Сейчас есть решение по первым семи осужденным, которые решили заключить контракт с ВСУ», — пояснила Высоцкая.

Напомним, в Минобороны разъяснили, в каких подразделениях будут служить мобилизованные заключенные.