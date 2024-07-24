В России необходимо запретить все современные развлечения, «подтачивающие» традиционные ценности, заявил кремлевский пропагандист Александр Дугин. Об этом пишет The Moscow Times.

По словам Дугина, «надо разрешать только морально здоровые развлечения — прежде всего хороводы и путешествия по родному краю». И добавил, что лучшим вариантом является «паломничество святыми местами».

«Остальное нужно запретить», — заявил пропагандист.

По мнению Дугина, у здорового народа должен быть здоровый отдых, «а не вот это все».

В частности, как негативный пример развлечений он привел КВН, который стал «ядовитой матрицей вырождения». Пропагандист не забыл упомянуть о «подтверждении» своих аргументов президента Зеленского.

Ранее Дугин заявлял, что Запад воспринимает Россию своим главным врагом, поскольку президент РФ Владимир Путин «возрождает традиционные ценности и выводит страну из глобального влияния».

Напомним, в Подмосковье взорвали дочь приближенного к Путину философа Дугина.