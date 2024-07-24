Нетаньяху сделал заявление по соглашению с ХАМАС

Соглашение с ХАМАС о временном прекращении огня и освобождении заложников «назревает». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Вашингтоне во вторник, 23 июля, пишет Bloomberg.

По его словам, перспективы возвращения всех заложников улучшаются.

«Видны некоторые изменения, и я так думаю, что эти изменения будут улучшаться... Начинает иссякать боевой дух врага», — добавил Нетаньяху.

Соглашение о прекращении огня будет реализовываться в несколько этапов.

«Однако я верю, что мы сможем и далее продвигать заключение соглашения, а также сможем сохранить рычаги влияния в своих руках, что будет способствовать освобождению и других заложников», — сказал премьер Израиля.

Встреча Нетаньяху с президентом США Джо Байденом запланирована на четверг, 25 июля.

Напомним, МУС просит ордера на арест для Нетаньяху и лидеров ХАМАС.