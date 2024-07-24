Генсек ООН призвал к олимпийскому перемирию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал всех к миру во время Олимпиады-2024 во Франции, которая начнется в пятницу, 26 июля. Об этом он заявил во время выступления на 142-й сессии МОК в Париже.

«По принципу олимпийского перемирия я призываю всех сложить оружие. Возводите мосты. Воспитывайте в себе солидарность. И стремитесь к исключительной цели — к миру для всех», — сказал Гуттереш.

Генсек ООН отметил, что спорт объединяет людей, а также способствует взаимному уважению и игре по правилам.

Напомним, спецслужбы предупредили об угрозе терактов на церемонии открытия Олимпиады в Париже.