Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Винничине подтвердили случай дирофиляриоза

На Винничине подтвердили случай дирофиляриоза

Агата Кловская
24.07.24 11:46
110
На Винничине подтвердили случай дирофиляриоза

В Винницкой области подтвердили случай дирофиляриоза, которым человек может инфицироваться через укус насекомым. Об этом сообщил Винницкий областной центр контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Дирофиляриоз является паразитарным заболеванием, вызываемым гельминтами рода Dirofilaria. Чаще всего болезнь регистрируют как природно-очаговый гельминтоз среди домашних животных или у хищников. У людей, в свою очередь, развивается чаще всего именно подкожный дирофиляриоз.

Человек напрямую не заражается от собак и кошек. Впрочем, может инфицироваться вследствие укуса зараженного насекомого, чаще всего комара.

Инкубационный период длится от одного месяца до двух лет. В то же время клиника определяется локализацией гельминта.

В областном центре контроля и профилактики болезней отметили, что регистрируемый на территории Украины гельминт D. Repens локализуется чаще всего в подкожной клетчатке, соединительной ткани разных участков тела, конъюнктиве и других тканях глаза, половых органах (мохнатка, яичко), молочных железах, реже — в оболочках тканей и органов брюшной полости человека.

Лечение чаще всего оперативное. Если же гельминт расположился в ткани глаза — нужна специальная аппаратура и окулист.

Профилактика:

— наблюдение за состоянием здоровья домашних животных и их защита от насекомых;

— своевременное выявление и лечение животных, больных дирофиляриозом, поскольку они являются источником болезни;

— лечение и диспансерное наблюдение за больными животными (до 3 месяцев);

— использование населением средств индивидуальной защиты от насекомых;

— уменьшение проникновения комаров в помещение (установка сеток на окна и дверях) и борьба с комарами в подвалах жилых домов, откуда они могут попадать через вентиляционную систему в квартиры.

В Винницкой области в 2020 и 2021 годах было зарегистрировано по одному случаю дирофиляриоза, в 2022 и 2023 годах — по два случая. В этом году зарегистрирован один случай: нематод был удален у пациента из-под кожи над левой бровью.

Напомним, в Минздраве рассказали, чем опасен вирус гепатита А и каковы его симптомы.

Тэги: болезнь, здоровье, Винницкая область

Комментарии

Статьи

23.07.24 22:29

Большая война на Ближнем Востоке неизбежна

Автор: Александр Панько

Дайджест

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта
17.07.24 14:26

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.07.24 12:45

Нетаньяху сделал заявление по соглашению с ХАМАС

24.07.24 12:25

Генсек ООН призвал к олимпийскому перемирию

24.07.24 12:10

Раскрыт забавный секрет кошек

24.07.24 11:55

Ученые поведали о пользе голодания для пожилых людей

24.07.24 11:30

РФ намерена до конца года увеличить численность войск в Украине до 690 тысяч

24.07.24 11:21

Врач Байдена рассказал, как тот перенес коронавирус

24.07.24 11:09

В Украине отменили отключение света в дневные часы

24.07.24 10:51

Украина будет применять собственные ракеты, — Зеленский

24.07.24 10:17

Россия усиливает защиту Крымского моста баржами

24.07.24 11:30

РФ намерена до конца года увеличить численность войск в Украине до 690 тысяч

24.07.24 11:09

В Украине отменили отключение света в дневные часы

24.07.24 10:51

Украина будет применять собственные ракеты, — Зеленский

24.07.24 10:06

В приложении «Резерв+» появилась специальная отметка

24.07.24 09:48

«Укрэнерго» резко снизит объем отключений 24 июля

23.07.24 11:53

В «Укрэнерго» анонсировали «хорошие новости» по свету

23.07.24 09:45

Кремль ждет «конкретные действия» Киева к диалогу

23.07.24 09:31

Стало известно, как будут отключать свет 23 июля

23.07.24 07:25

Байден принял важное решение по поводу Украины

23.07.24 07:11

Стало известно, умер ли Байден

19.07.24 07:20

Трамп пожалел украинцев

19.07.24 01:52

Вэнс рассказал, что будет после победы Трампа

23.07.24 14:32

Дмитрий Назаренко «намутил» деньжат и спокойно ушел с поста замглавы КОВА, - СМИ

17.07.24 15:04

Японцам «приказали»… смеяться каждый день

22.07.24 00:15

Малоизвестный вирус в Индии массово убивает людей

19.07.24 19:04

Люди Медведчука Богдан Пукиш и Петр Белз контролируют топливный рынок Украины, - СМИ

18.07.24 12:49

В Украину врывается похолодание, – прогноз синоптиков

20.07.24 22:05

Таблетка от старения: ученые научились продлевать жизнь на 25%

17.07.24 13:21

Синоптик заявила, что жара в Украине скоро спадет

19.07.24 12:10

Ученые создали уникальную смазку

Фото и Видео
Украина будет применять собственные ракеты, — Зеленский
Украина будет применять собственные ракеты, — Зеленский
Украина будет применять собственные ракеты, — Зеленский
Украина будет применять собственные ракеты, — Зеленский
Живого Байдена показали на видео, но вопросы остались
Живого Байдена показали на видео, но вопросы остались
Появилось видео эпичного лесного пожара в России
Появилось видео эпичного лесного пожара в России
В Киеве мужчина прыгнул с 24 этажа элитного ЖК
В Киеве мужчина прыгнул с 24 этажа элитного ЖК
Киллер (2024): трейлер и дата выхода нового фильма Джона Ву
Киллер (2024): трейлер и дата выхода нового фильма Джона Ву
Битлджус (2024): дата выхода и трейлер сиквела
Битлджус (2024): дата выхода и трейлер сиквела
Терминатор Зеро (2024): трейлер и дата выхода нового аниме
Терминатор Зеро (2024): трейлер и дата выхода нового аниме
Идеальная пара (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Идеальная пара (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Кенза Лейли: первая в мире "Мисс Искусственный интеллект" стала женщина в хиджабе
Кенза Лейли: первая в мире "Мисс Искусственный интеллект" стала женщина в хиджабе
Байден перепутал Зеленского с… Путиным
Байден перепутал Зеленского с… Путиным
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.