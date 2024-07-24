На Винничине подтвердили случай дирофиляриоза

В Винницкой области подтвердили случай дирофиляриоза, которым человек может инфицироваться через укус насекомым. Об этом сообщил Винницкий областной центр контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Дирофиляриоз является паразитарным заболеванием, вызываемым гельминтами рода Dirofilaria. Чаще всего болезнь регистрируют как природно-очаговый гельминтоз среди домашних животных или у хищников. У людей, в свою очередь, развивается чаще всего именно подкожный дирофиляриоз.

Человек напрямую не заражается от собак и кошек. Впрочем, может инфицироваться вследствие укуса зараженного насекомого, чаще всего комара.

Инкубационный период длится от одного месяца до двух лет. В то же время клиника определяется локализацией гельминта.

В областном центре контроля и профилактики болезней отметили, что регистрируемый на территории Украины гельминт D. Repens локализуется чаще всего в подкожной клетчатке, соединительной ткани разных участков тела, конъюнктиве и других тканях глаза, половых органах (мохнатка, яичко), молочных железах, реже — в оболочках тканей и органов брюшной полости человека.

Лечение чаще всего оперативное. Если же гельминт расположился в ткани глаза — нужна специальная аппаратура и окулист.

Профилактика:

— наблюдение за состоянием здоровья домашних животных и их защита от насекомых;

— своевременное выявление и лечение животных, больных дирофиляриозом, поскольку они являются источником болезни;

— лечение и диспансерное наблюдение за больными животными (до 3 месяцев);

— использование населением средств индивидуальной защиты от насекомых;

— уменьшение проникновения комаров в помещение (установка сеток на окна и дверях) и борьба с комарами в подвалах жилых домов, откуда они могут попадать через вентиляционную систему в квартиры.

В Винницкой области в 2020 и 2021 годах было зарегистрировано по одному случаю дирофиляриоза, в 2022 и 2023 годах — по два случая. В этом году зарегистрирован один случай: нематод был удален у пациента из-под кожи над левой бровью.

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