В приложении «Резерв+» появилась специальная отметка

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко сообщила о нововведениях в приложении «Резерв+». Теперь вовремя обновившие свои военно-учетные данные получат специальную отметку в приложении.

Для получения метки необходимо иметь последнюю версию приложения и обновить документ. Приложение доступно для загрузки в Play Market для Android и App Store для iOS.

Обновление документа в Резерв+ происходит так: нажмите на три точки рядом с именем военнообязанного и выберите «Обновить документ» (третий пункт в меню).

«У этой отметки есть несколько функций. Во-первых, гражданин может быть уверен, что обновил данные вовремя. Во-вторых, ТЦК и полиция смогут сразу увидеть эту отметку», — пояснила Черногоренко.

Она добавила, что могут быть случаи, когда лицо обновляет данные в центре предоставления административных услуг, а после 16 июля загружает Резерв+ и уточняет данные. В таких случаях важно понимать, что такое лицо уже выполнило требование законодательства.

Напомним, в Минобороны объяснили, нужно ли каждый раз обновлять «Резерв+», чтобы появилась дополнительная информация.