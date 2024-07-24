«Укрэнерго» резко снизит объем отключений 24 июля

В среду в регионах Украины будут действовать круглосуточные графики отключения электроэнергии, но их объемы будут минимальными за последние недели. Об этом сообщило «Укрэнерго».

«С 8:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений. В другие часы облэнерго будут применять две очереди одновременно», — говорится в сообщении.

Как известно, когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.

Также использование ограничений до трех очередей означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди — ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Напомним, в «Укрэнерго» анонсировали «хорошие новости» по свету.