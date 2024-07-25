Накануне Олимпиады в Париже зафиксирована вспышка коронавируса

Накануне летней Олимпиады в Париже в последние недели фиксируется вспышка коронавируса. Об этом на брифинге в Женеве поведала представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Она сказала: «В последние недели во Франции отмечается рост заболеваемости, что оказывает умеренное воздействие на систему здравоохранения».

Добавляется: «В целом там повысилась активность SARS-CoV-2 с 12% положительных результатов, а также 25% положительных результатов в центрах первичной медицинской помощи. Мы рассматриваем менее 5% как базовый уровень, так что это является ростом заболеваемости».

Кроме этого говорится, чтосистема здравоохранения Франции не сообщает о повышенной нагрузке на медицинские учреждения.

Информируется, что эта страна сама отвечает за оценку рисков для здоровья и принятие превентивных мер, тогда как ВОЗ выполняет консультативную роль.

Как известно, Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа, а Паралимпиада состоится с 28 августа по 8 сентября.

Ранее стало известно, поедут ли украинские спортсмены на Олимпиаду в Париж.