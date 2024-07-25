Диетолог поведала о небывалой пользе ежевики

Российский диетолог Светлана Александрова рассказала о небывалой пользе ежевики. Эксперт по питанию объяснила, почему стоит есть эту ягоду.

По ее словам, ежевика является самой полезной ягодой для снижения риска сердечнососудистых заболеваний, развития сахарного диабета и борьбы с инфекциями.

Сообщается, что основной ее плюс – это наличие ферментов, которые помогают усвояемости и активации минералов.

Эта ягода богата жирными кислотами: в ста граммах содержится дневная норма Омега-3 и Омега-6.

Информируется также, что еще одними ценными компонентами ежевики являются пектин и полифенолы.

Дело в том, что пектин снижает уровень холестерина в крови и замедляет развитие атеросклероза.

Поясняется, что полифенолы представляют собой антоцианы, которые снижают риск образования тромбов и развития сахарного диабета, заболеваний сердечнососудистой системы, некоторых видов рака.

При этом в ежевике содержатся салициловая, яблочная, лимонная, винная и никотиновая кислоты, а последняя особо полезна для сердечников.

Отмечается, что данная ягода укрепляет иммунитет и стимулирует обмен веществ.

Сказано: «Она не хуже малины способна сбивать температуру и бороться с инфекциями. Ежевика защищает клетки от повреждений свободными радикалами, которые связаны с возрастными заболеваниями и ранним старением – высокое содержание витамина C способствует выработке коллагена».

Ранее стало известно о небывалой пользе лимона.