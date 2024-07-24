Врач Байдена рассказал, как тот перенес коронавирус

Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О'Коннор поведал о состоянии здоровья американского лидера. Медик сделал официальное заявление.

Так, по его словам, тот больше не страдает от симптомов коронавируса.

Было сказано: «Симптомы у президента исчезли. За все время болезни у него ни разу не проявилась лихорадка, а его жизненные показатели, включая результаты пульсоксиметрии, оставались в норме. Его легкие также оставались чистыми».

Кроме этого говорится, что в ближайшие дни Джо Байден продолжит наблюдаться на предмет возвращения симптомов болезни.

Подчеркивается: «Он продолжит выполнять все обязанности главы государства».

Ранее живого Байдена показали на видео, но вопросы остались.