Харрис обозвала Трампа жуликом

Вице-президент США Камала Харрис провела митинг в Милуоки. Возможный кандидат на пост главы государства от Демократической партии сделала ряд громких заявлений.

Она жестко прошлась по кандидату от республиканцев Дональду Трампу: «Перед тем, как меня выбрали вице-президентом, до того, как я стала сенатором, меня избирали генпрокурором штата Калифорния, до этого я была государственным обвинителем в суде. На этих должностях я боролась со злоумышленниками всех видов: хищниками, плохо обращавшимися с женщинами; мошенниками, грабившими потребителей; жуликами, нарушавшими правила ради своей выгоды. Так что слушайте, когда я говорю: я знаю типаж Дональда Трампа».

Политик оценила свои перспективы: «Мне сообщили, что мы заслужили поддержку достаточного количества делегатов, чтобы обеспечить демократическую номинацию. Мы выиграем эти выборы».

Камала Харрис также сказала: «Джо Байден за один срок оставил наследия больше, чем большинство тех, кто отработал два срока».

Ранее живого Байдена показали на видео, но вопросы остались.