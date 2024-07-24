Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Харрис обозвала Трампа жуликом

Харрис обозвала Трампа жуликом

Александр Панько
24.07.24 10:07
57
Харрис обозвала Трампа жуликом

Вице-президент США Камала Харрис провела митинг в Милуоки. Возможный кандидат на пост главы государства от Демократической партии сделала ряд громких заявлений.

Она жестко прошлась по кандидату от республиканцев Дональду Трампу: «Перед тем, как меня выбрали вице-президентом, до того, как я стала сенатором, меня избирали генпрокурором штата Калифорния, до этого я была государственным обвинителем в суде. На этих должностях я боролась со злоумышленниками всех видов: хищниками, плохо обращавшимися с женщинами; мошенниками, грабившими потребителей; жуликами, нарушавшими правила ради своей выгоды. Так что слушайте, когда я говорю: я знаю типаж Дональда Трампа».

Политик оценила свои перспективы: «Мне сообщили, что мы заслужили поддержку достаточного количества делегатов, чтобы обеспечить демократическую номинацию. Мы выиграем эти выборы».

Камала Харрис также сказала: «Джо Байден за один срок оставил наследия больше, чем большинство тех, кто отработал два срока».

Ранее живого Байдена показали на видео, но вопросы остались.

Тэги: США, мир, Дональд Трамп, выборы президента США, Джо Байден, Камала Харрис

Комментарии

Статьи

23.07.24 22:29

Большая война на Ближнем Востоке неизбежна

Автор: Александр Панько

Дайджест

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта
17.07.24 14:26

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.07.24 10:17

Россия усиливает защиту Крымского моста баржами

24.07.24 10:06

В приложении «Резерв+» появилась специальная отметка

24.07.24 10:03

Психолог рассказал о вреде медитации

24.07.24 09:54

Назван весьма необычный способ борьбы с депрессией

24.07.24 09:48

«Укрэнерго» резко снизит объем отключений 24 июля

24.07.24 09:04

Трамп заявил, что Байдена «слил» Обама

24.07.24 08:12

Американцы поведали о пикантном вреде ожирения для мужчин

24.07.24 08:05

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 570 120 солдат

24.07.24 07:45

Живого Байдена показали на видео, но вопросы остались

24.07.24 10:06

В приложении «Резерв+» появилась специальная отметка

24.07.24 09:48

«Укрэнерго» резко снизит объем отключений 24 июля

23.07.24 11:53

В «Укрэнерго» анонсировали «хорошие новости» по свету

23.07.24 09:45

Кремль ждет «конкретные действия» Киева к диалогу

23.07.24 09:31

Стало известно, как будут отключать свет 23 июля

23.07.24 07:25

Байден принял важное решение по поводу Украины

23.07.24 07:11

Стало известно, умер ли Байден

23.07.24 00:43

Байден умер? Над Капитолием приспустили флаги

22.07.24 23:10

«Где Джо Байден?»: в соцсетях предполагают, что президент США мертв

22.07.24 15:28

Зеленский прокомментировал потери на фронте

19.07.24 07:20

Трамп пожалел украинцев

19.07.24 01:52

Вэнс рассказал, что будет после победы Трампа

23.07.24 14:32

Дмитрий Назаренко «намутил» деньжат и спокойно ушел с поста замглавы КОВА, - СМИ

17.07.24 15:04

Японцам «приказали»… смеяться каждый день

22.07.24 00:15

Малоизвестный вирус в Индии массово убивает людей

19.07.24 19:04

Люди Медведчука Богдан Пукиш и Петр Белз контролируют топливный рынок Украины, - СМИ

18.07.24 12:49

В Украину врывается похолодание, – прогноз синоптиков

20.07.24 22:05

Таблетка от старения: ученые научились продлевать жизнь на 25%

17.07.24 13:21

Синоптик заявила, что жара в Украине скоро спадет

19.07.24 12:10

Ученые создали уникальную смазку

Фото и Видео
Живого Байдена показали на видео, но вопросы остались
Живого Байдена показали на видео, но вопросы остались
Живого Байдена показали на видео, но вопросы остались
Живого Байдена показали на видео, но вопросы остались
Появилось видео эпичного лесного пожара в России
Появилось видео эпичного лесного пожара в России
В Киеве мужчина прыгнул с 24 этажа элитного ЖК
В Киеве мужчина прыгнул с 24 этажа элитного ЖК
Киллер (2024): трейлер и дата выхода нового фильма Джона Ву
Киллер (2024): трейлер и дата выхода нового фильма Джона Ву
Битлджус (2024): дата выхода и трейлер сиквела
Битлджус (2024): дата выхода и трейлер сиквела
Терминатор Зеро (2024): трейлер и дата выхода нового аниме
Терминатор Зеро (2024): трейлер и дата выхода нового аниме
Идеальная пара (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Идеальная пара (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Кенза Лейли: первая в мире "Мисс Искусственный интеллект" стала женщина в хиджабе
Кенза Лейли: первая в мире "Мисс Искусственный интеллект" стала женщина в хиджабе
Байден перепутал Зеленского с… Путиным
Байден перепутал Зеленского с… Путиным
F1 (2025): дата выхода и тизер нового фильма с Брэдом Питтом
F1 (2025): дата выхода и тизер нового фильма с Брэдом Питтом
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.