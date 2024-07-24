Трамп заявил, что Байдена «слил» Обама

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп продолжает жестко критиковать действующего главу государства Джо Байдена. Политик сделал ряд громких заявлений.

Так, он поведал, что нынешнего американского лидера «слил» бывший президент Барак Обама.

Дональд Трамп сказал: «Барак Обама терпеть его не может. Он не собирается его поддерживать. Бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси бросила его. Они все его бросили и сказали: «Либо ты выйдешь по-хорошему, либо мы займемся тобой». Так и случилось. И у него не было выбора».

Экс-президент добавил, что Джо Байден уже не управляет страной: «Теперь, похоже, Джо делегирует свои полномочия президента неизбранным вашингтонским бюрократам! Он не доверяет даже своему вице-президенту. Кто управляет страной?».

Ранее живого Байдена показали на видео, но вопросы остались.