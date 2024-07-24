Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 570 120 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на среду, 24 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 570 120 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 302 танка, 16 013 боевых бронированных машин, 15 759 артиллерийских систем, 1 125 РСЗО, 902 средства ПВО, 363 самолета, 326 вертолетов, 12 544 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 402 крылатые ракеты, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 21 279 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 650 единиц специальной техники.

Ранее США разместили стратегические бомбардировщики на границе с Украиной.