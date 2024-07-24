Сенатор заявил, что о состоянии здоровья Байдена врали четыре года

Сенатор-республиканец от штата Флорида Ричард Скотт сделал громкое заявление. Оно касается состояния здоровья президента страны Джо Байдена.

Политик сказал: «В течение четырех лет самые близкие к Джо Байдену, включая Камалу Харрис, знали, что он не подходит на пост президента, и лгали американскому народу, пытаясь удержать свою власть».

Он добавил: «Еще в 2021-м году было очевидно, что Джо Байден не способен занимать этот пост».

Республиканец резюмировал: «Он никогда не был психически способен быть президентом».

Ранее Трамп посмеялся над Демократической партией США.