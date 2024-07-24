Американцы предупредили, что на этой неделе на Земле может исчезнуть радиосвязь

Эксперты из Национального управления океанических и атмосферных исследований США бьют тревогу. По их словам, с вероятностью 60% на этой неделе произойдет отключение радиосвязи на Земле.

Причина этому – извержения темной плазмы, также называемые холодными солнечными вспышками.

Специалисты говорят: «Вспышка способна нарушить работу радио, авиационной связи и спутниковой связи, если она произойдет как минимум к пятнице».

Поясняется, что холодные солнечные вспышки с более низкой температурой, чем у теплых стали предметом серьезного изучения астрофизиками только в последнее десятилетие.

Выяснилось, что они имеют не меньший уровень микроволнового излучения, чем теплые солнечные вспышки, а также производят более высокие пиковые частоты гиросинхротронного излучения – точную форму излучения, отвечающую за интенсивное и разрушительное радиоизлучение вспышки.

Ранее были найдена суперземля, на которой может быть жизнь.