Трамп посмеялся над Демократической партией США

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп сделал ряд громких высказываний. Его слова цитирует Fox News.

Политик посмеялся над Демократической партией.

Он заявил, что ему все равно, кто будет кандидатом от оппонентов.

Дональд Трамп признался: «Я не беспокоюсь ни из-за одного из них. У них плохая политика».

Экс-глава государства пояснил, что у его конкурентов плохая миграционная и военная политика.

Бывший президент добавил, что «демократы тратят деньги на вещи, которые не работают».

Кроме этого он сказал, что против президента США Джо Байдена был совершен переворот.

Ранее мы писали, что Трамп обходит Харрис.