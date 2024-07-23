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Новости > США разместили стратегические бомбардировщики на границе с Украиной

США разместили стратегические бомбардировщики на границе с Украиной

Александр Панько
23.07.24 16:53
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США разместили стратегические бомбардировщики на границе с Украиной

Соединенные Штаты разместили два межконтинентальных стратегических бомбардировщика B-52 Stratofortress на 57-й авиабазе ВВС Румынии Михаил Когэлничану. Они будут участвовать в операции Bomber Task Force Europe. Об этом сообщает пресс-служба Военно-воздушных сил США в Европе.

На новом месте они будут действовать в составе 20-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи ВВС США, а также начнут взаимодействовать с силами НАТО.

При прибытии на авиабазу Михаил Когэлничану, самолеты B-52 в сопровождении истребителей из Румынии и Финляндии провели совместный полет. В рамках развертывания они будут действовать как 20-я экспедиционная бомбардировочная эскадрилья, интегрируясь с НАТО и другими международными партнерами для улучшения безопасности в зоне ответственности Европейского командования ВС США.

Это первый случай, когда американские стратегические бомбардировщики действуют в Румынии.

«В условиях глобальной нестабильности важно поддерживать устойчивые возможности на больших дистанциях. Эта операция позволяет усовершенствовать тактику и взаимодействие наших войск», — отметил генерал Джеймс Хекер, командующий USAFE-AFAFRICA.

США активно поддерживают союзников по НАТО через миссии BTF, что позволяет USAFE-AFAFRICA эффективно применять силы в Европе, создавая стратегическую уверенность и сдерживая потенциальных противников.

«Мы будем работать с союзниками на восточном фланге для обеспечения безопасности и стабильности в регионе», — отметил Хекер.

Развертывание американских стратегических бомбардировщиков демонстрирует готовность США и НАТО к координации и защите Североатлантического союза.

Напомним, самолет Судного дня E-6B Mercury приблизился к Украине.

Тэги: США, Украина, авиация

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