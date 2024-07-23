Сикорский призвал разрешить Украине бить западным оружием вглубь РФ

Глава МИД Польши Радослав Сикорский призвал страны Европейского союза снять ограничения на использование Украиной предоставленного ей дальнобойного оружия. Об этом он сказал во время встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе, сообщает РАР.

По словам Сикорского, таким образом Украина сможет предотвратить российские атаки, такие как недавний обстрел Охматдета в Киеве, путем уничтожения самолетов, стреляющих крылатыми ракетами, и атак на аэропорты, с которых они взлетают.

«Это была бы полная самооборона, которая законна согласно международному праву. Защита детских онкологических больниц не является эскалацией», — сказал польский министр.

Кроме того Сикорский призвал усилить санкции против России и использовать российские активы до конца года для кредита, который позволит Украине функционировать, а также покупать оружие.

Напомним, Столтенберг объяснил, может ли Украина наносить удары по территории России.