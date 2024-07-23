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Новости > Венгрия пригрозила Украине судом из-за прекращения транзита российской нефти

Венгрия пригрозила Украине судом из-за прекращения транзита российской нефти

Александр Панько
23.07.24 13:38
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Венгрия пригрозила Украине судом из-за прекращения транзита российской нефти

Венгрия может подать в суд из-за угрозы энергетической безопасности страны. Такая ситуация возникла после того, как Украина прекратила транзит нефти российской компании «Лукойл». Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает Magyar Nemzet.

Сийярто пожаловался, что Венгрия не может получать достаточного количества нефти без поставок из России, поскольку для этого нет соответствующей инфраструктуры.

«Очевидно, что решение Украины в корне угрожает безопасности энергоснабжения Венгрии и Словакии. Это неприемлемый шаг со стороны Украины, страны, которая хочет быть членом Европейского союза, и одним своим решением она ставит под фундаментальный риск поставки нефти двум странам-членам ЕС», — считает глава МИД Венгрии.

По его словам, решение Киева прекратить транзит якобы «является явным нарушением Соглашения об ассоциации с ЕС».

Поэтому, как добавил министр, пострадавшее государство может начать процедуру консультаций, в ходе которых ЕК должна представлять интересы страны-члена ЕС. Но, если с Украиной не удастся договориться, то существует возможность начала арбитражного суда и проведения разбирательства в течение 40 дней.

В том случае, если решение не найдут, то Евросоюз имеет право отказаться от выполнения своих обязательств по Соглашению об ассоциации, уточнил Сийярто.

Напомним, Венгрия продолжает подталкивать Украину к мирным переговорам с Россией.

Тэги: суд, Украина, нефть, Венгрия

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