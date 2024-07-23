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Новости > В Варшаве мужчина напал с ножом на двух 15-летних украинцев

В Варшаве мужчина напал с ножом на двух 15-летних украинцев

Александр Панько
23.07.24 12:24
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В Варшаве мужчина напал с ножом на двух 15-летних украинцев

В Бродненском парке Варшавы 26-летний гражданин Узбекистана ранил ножом двух 15-летних парней из Украины. Об этом сообщает «Польское радио».

Как сообщает издание, информация о конфликте с участием вооруженного ножом мужчины поступила в полицию 22 июля после 15:00.

По неофициальным данным, нападающий родом из Узбекистана. Он якобы прибыл на место происшествия с рюкзаком от компании, занимающейся доставкой еды.

Жертвами стали два 15-летних украинца. Они были госпитализированы в больницу ранениями рук и живота. Также с ними были сверстники, которые не пострадали.

26-летний нападавший был задержан полицией. В побеге злоумышленник якобы потерял свои вещи, что позволило полиции быстро выйти на его след.

Напомним, в Германии совершено очередное нападение на украинского подростка.

Тэги: нападение, украинцы, Варшава

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