Кремль ждет «конкретные действия» Киева к диалогу

В России ожидают «конкретные действия» со стороны Украины, если она действительно готова вести «диалог о мире». Такое заявление сделал спикер Кремля Дмитрий Песков на брифинге в понедельник, 22 июля.

«Что конкретно стоит за этими словами, о каких конкретно планах идет речь, о каких действиях в этом направлении, если речь идет серьезная, пока мы судить не можем. Здесь нужно подождать каких-либо конкретных действий, если таковые будут», — заявил Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, допустившего возможность переговоров с Владимиром Путиным.

«Это, конечно, лучше, чем заявления о том, что любые контакты с российской стороной исключаются и с главой российского государства. Конечно, разговор в той или иной тональности о диалоге намного лучше, чем разговор о намерении воевать до „последнего украинца“», — добавил Песков.

Напомним, Зеленский сделал заявление о возможной встрече с Путиным.