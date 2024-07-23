Зеленский анонсировал еще четыре соглашения о безопасности

Украина готовит еще четыре новых соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с партнерами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении в понедельник, 22 июля.

«Наша команда готовит еще четыре новых соглашения о безопасности для Украины. Уже в ближайшее время мы начнем переговоры и достаточно оперативно подготовим документы к подписанию. Это для нас и оборонная поддержка, это для нас и финансы, и гуманитарное взаимодействие», — отметил глава государства.

Всего после подписания этих договоров у Украины будет уже почти 30 таких соглашений с нашими партнерами, добавил Зеленский.

В то же время президент не назвал страны, с которыми будут заключены соглашения о безопасности.

«Мы ставили себе задачу, чтобы это были разные страны — и не только страны НАТО», — сказал украинский лидер.

Напомним, Зеленский сделал заявление по окончанию войны.