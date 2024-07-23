Стало известно, как будут отключать свет 23 июля

Во вторник в регионах Украины на протяжении всех суток будут действовать графики отключений электроэнергии. В пиковые часы без света будет половина потребителей, сообщило «Укрэнерго».

«С 14:00 до 24:00 облэнерго будут применять три очереди отключений. В другие часы суток будут действовать две очереди отключений», — говорится в сообщении.

Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди — ограничение до 70% потребителей в каждой области.

Также, когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений — это 4 часа ограничений в сутки, две очереди — 8 часов ограничений, три очереди — 12 часов ограничений, четыре очереди — более 12 часов ограничений.

Напомним, ситуация со светом улучшилась.