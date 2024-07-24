Австралийцы поведали об опасности безалкогольных вина и пива

Эксперты из университета Нового Южного Уэльса в Австралии рассказали об опасности безалкогольных вина и пива. Появились данные их отчета.

По их словам, употребление таких напитков подростками способно выступать фактором усиления тяги к настоящим спиртным напиткам после совершеннолетия.

В проведенном опыте участвовали шесть сотен несовершеннолетних, которые поведали об опыте употребления напитков с нулевым содержанием алкоголя и охарактеризовать их вкусовые качества.

Выяснилось, что более половины испытуемых находят безалкогольные альтернативы пиву и вину привлекательными.

Также треть добровольцев признались, что уже пробовали такие напитки.

Кроме этого, отмечают ученые, некоторые подопытные охарактеризовали безалкогольные версии спиртных напитков как входные продукты, предрасполагающие к дальнейшей покупке пива и вина и активному их употреблению по достижении совершеннолетия.

Сообщается, что поощрение выбора безалкогольной продукции родителями и сверстниками закрепляет определенные положительные ассоциации, связанные с ее вкусом и характером употребления.

Резюмируется, что подобный опыт может выступить фактором риска алкогольной зависимости во взрослом возрасте.

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