Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 568 980 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на вторник, 23 июля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 568 980 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 8 288 танков, 16 000 боевых бронированных машин, 15 694 артиллерийские системы, 1 125 РСЗО, 901 средство ПВО, 362 самолета, 326 вертолетов, 12 511 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 401 крылатая ракета, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 21 202 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 2 640 единиц специальной техники.

Ранее Байден принял важное решение по поводу Украины.