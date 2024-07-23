Президент США Джо Байден принял важное решение по поводу Украины. Об этом говорят в Белом доме.

Глава государства делегировал министру финансов Джанет Йеллен и государственному секретарю Энтони Блинкену часть своих полномочий, предусмотренных законом о поддержке нашей страны, включая положения о конфискации суверенных российских активов.

В документе сказано: «Настоящим я делегирую министру финансов функции и полномочия, возложенные на президента разделами 104(a)(1) и 104(a)(2)(A) по закону о восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев, делегирую государственному секретарю в консультации с министром финансов, функции и полномочия, возложенные на Президента статьями 104(g), 104(i), 105(c), 105(e) и 105(g) закона».

Ранее стало известно, умер ли Байден.