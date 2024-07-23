Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Стало известно, умер ли Байден

Стало известно, умер ли Байден

Александр Панько
23.07.24 07:11
120
Стало известно, умер ли Байден

Умер ли президент США Джо Байден. Ответ на этот вопрос, который волнует сегодня многих, дал Белый дом.

Там уверяют, что уже сегодня, во вторник, 23 июля, глава государства вернется на свое рабочее место в Белом доме после изоляции в его доме в штате Делавэр, где он лечился от коронавируса.

Ожидается, что президент США, который отказался идти на второй срок, покинет свой дом на курорте Рехобот-Бич в Делавэре в 12-30 по местному времени (это 19-30 по киевскому времени) и спустя два часа должен прибыть на рабочем месте в Белом доме, где примет регулярный брифинг.

Накануне вице-президент США Камала Харрис рассказывала, что здоровье ее шефа улучшилось, и он якобы быстро выздоравливает.

Лечащий врач политика также заявлял, что симптомы коронавируса у того почти полностью прошли.

Ранее мы писали, что в соцсетях предполагают, что президент США мертв.

Тэги: США, мир, Джо Байден

Комментарии

Статьи

19.07.24 11:53

CrowdStrike «поссорился» с Windows: в мире начался цифровой апокалипсис

Автор: Александр Панько

Дайджест

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта
17.07.24 14:26

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.07.24 08:03

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 568 980 солдат

23.07.24 07:25

Байден принял важное решение по поводу Украины

23.07.24 07:11

Кинолог рассказал, почему лают собаки

23.07.24 07:02

Свежая социология: Трамп обходит Харрис

23.07.24 00:43

Байден умер? Над Капитолием приспустили флаги

22.07.24 23:10

«Где Джо Байден?»: в соцсетях предполагают, что президент США мертв

22.07.24 16:53

В Киеве мужчина прыгнул с 24 этажа элитного ЖК

22.07.24 16:39

Медики объяснили, почему кофе нужно пить горячим

22.07.24 15:28

Зеленский прокомментировал потери на фронте

23.07.24 07:25

Байден принял важное решение по поводу Украины

23.07.24 00:43

Байден умер? Над Капитолием приспустили флаги

22.07.24 23:10

«Где Джо Байден?»: в соцсетях предполагают, что президент США мертв

22.07.24 15:28

Зеленский прокомментировал потери на фронте

22.07.24 13:38

В НАТО подготовили полмиллиона военных к возможной войне

22.07.24 10:31

Зеленский сделал заявление по окончанию войны

22.07.24 09:36

Байден вышел из президентской гонки и поддержал Харрис

22.07.24 09:31

Зеленский сделал заявление о возможной встрече с Путиным

22.07.24 09:27

Стало известно, как будут отключать свет 22 июля

20.07.24 11:02

Ирина Фарион скончалась в больнице

19.07.24 07:20

Трамп пожалел украинцев

19.07.24 01:52

Вэнс рассказал, что будет после победы Трампа

17.07.24 15:04

Японцам «приказали»… смеяться каждый день

17.07.24 07:54

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 562 510 солдат

17.07.24 08:05

Байден заявил, что готов сняться с президентских выборов

16.07.24 12:03

Ученые рассказали, какое масло нужно человеку

16.07.24 16:02

В Украине введут обязательное страхование залога по кредиту

19.07.24 19:04

Люди Медведчука Богдан Пукиш и Петр Белз контролируют топливный рынок Украины, - СМИ

18.07.24 12:49

В Украину врывается похолодание, – прогноз синоптиков

17.07.24 13:21

Синоптик заявила, что жара в Украине скоро спадет

Фото и Видео
В Киеве мужчина прыгнул с 24 этажа элитного ЖК
В Киеве мужчина прыгнул с 24 этажа элитного ЖК
В Киеве мужчина прыгнул с 24 этажа элитного ЖК
В Киеве мужчина прыгнул с 24 этажа элитного ЖК
Киллер (2024): трейлер и дата выхода нового фильма Джона Ву
Киллер (2024): трейлер и дата выхода нового фильма Джона Ву
Битлджус (2024): дата выхода и трейлер сиквела
Битлджус (2024): дата выхода и трейлер сиквела
Терминатор Зеро (2024): трейлер и дата выхода нового аниме
Терминатор Зеро (2024): трейлер и дата выхода нового аниме
Идеальная пара (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Идеальная пара (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Кенза Лейли: первая в мире "Мисс Искусственный интеллект" стала женщина в хиджабе
Кенза Лейли: первая в мире "Мисс Искусственный интеллект" стала женщина в хиджабе
Байден перепутал Зеленского с… Путиным
Байден перепутал Зеленского с… Путиным
F1 (2025): дата выхода и тизер нового фильма с Брэдом Питтом
F1 (2025): дата выхода и тизер нового фильма с Брэдом Питтом
Роза Версаля (2025): трейлер и дата выхода аниме, снятого по культовой манге
Роза Версаля (2025): трейлер и дата выхода аниме, снятого по культовой манге
Гладиатор 2 (2024): дата выхода и первые кадры фильма
Гладиатор 2 (2024): дата выхода и первые кадры фильма
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.