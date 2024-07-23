Стало известно, умер ли Байден

Умер ли президент США Джо Байден. Ответ на этот вопрос, который волнует сегодня многих, дал Белый дом.

Там уверяют, что уже сегодня, во вторник, 23 июля, глава государства вернется на свое рабочее место в Белом доме после изоляции в его доме в штате Делавэр, где он лечился от коронавируса.

Ожидается, что президент США, который отказался идти на второй срок, покинет свой дом на курорте Рехобот-Бич в Делавэре в 12-30 по местному времени (это 19-30 по киевскому времени) и спустя два часа должен прибыть на рабочем месте в Белом доме, где примет регулярный брифинг.

Накануне вице-президент США Камала Харрис рассказывала, что здоровье ее шефа улучшилось, и он якобы быстро выздоравливает.

Лечащий врач политика также заявлял, что симптомы коронавируса у того почти полностью прошли.

Ранее мы писали, что в соцсетях предполагают, что президент США мертв.