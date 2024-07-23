Свежая социология: Трамп обходит Харрис

Экс-президент США Дональд Трамп обходит действующего вице-президента страны Камалу Харрис в симпатиях среди американцев. Об этом пишет издание Newsweek.

В публикации сказано, что два социологических опроса, проведенных после того, как президент Джо Байден вышел из кампании, показывают такую динамику.

Согласна опросу, который совместно провели организации On Point Politics и SoCal Research, 51% респондентов говорят, что проголосуют за Дональда Трампа, а Камала Харрис набирает лишь 43%. Оставшиеся 6% не выразили уверенность в ком-либо из двух кандидатов. Опрос был проведен 21 июля среди 800 потенциального избирателя, погрешность составила 3,5%.

В то же время опрос, проведенный аналитической компанией Morning Consult, демонстрирует, что Дональда Трампа поддерживают 47% американцев, а Камала Харрис имеет в своем активе 45%. Опрос был проведен среди 4001 зарегистрированного избирателя, погрешность составила 2%.

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