Зеленский прокомментировал потери на фронте

Украина пока не будет раскрывать информацию о потерях среди военных, однако пока цифры не уменьшаются. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью BBC.

Говоря о потерях среди военных ВСУ на фронте, глава государства сказал, что каждый день видит изменения в численности погибших.

«Я знаю, сколько людей мы теряем каждый день. Для меня это очень важный вопрос. И я каждый день вижу, к сожалению, эти изменения. И они не в положительную сторону. Меньше не становится», — заявил Зеленский.

Президент отказался назвать точное количество потерь, поскольку тогда бы «россияне знали всю информацию».

Отвечая на вопрос, как еще долго Украина может нести такие потери, Зеленский ответил, что это зависит, прежде всего, от морального духа военных, а также от морального духа народа, который работает, чтобы у военных были деньги и зарплаты.

«Это зависит от единства между военными и гражданскими в Украине», — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский заявил, что делается все, чтобы минимизировать потери украинской стороны.

«Поэтому разница между убитыми и ранеными у нас с россиянами очень велика. Если у нас один убит на 6-8 раненых, то у них каждый третий, каждый второй. Это свидетельствует о том, что они не борются за выживание своих людей, они оставляют их на поле боя», — сказал президент.

Напомним, Зеленский сделал заявление по окончанию войны.