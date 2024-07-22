Ситуация со светом улучшилась, — Минэнерго

Ситуация со светом в Украине несколько улучшилась из-за погодных условий, поскольку в последние дни жара спадает. Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

«До этого мы имели четыре очереди, были аварийные графики отключений по объективным причинам. Дальнейшее улучшение с отключениями связано, прежде всего, с улучшением погодных условий, ужасная жара спадает, по имеющимся прогнозам. Также это связано с особенностями ремонтных кампаний на объектах генерации», — рассказал чиновник.

Замминистра энергетики предупредил о рисках новых обстрелов России объектов гражданской энергетической инфраструктуры.

«На сегодняшний день мы имеем дефицит, как следствие обстрелов, восемь комплексных атак на объекты энергетической инфраструктуры. Это дефицит генерации девять гигаватт — достаточно значительный объем. Поэтому задача энергетиков на сегодня — это удержать энергосистему в целостности и безопасности поставок электроэнергии», — подытожил Колесник.

Напомним, стало известно, как будут отключать свет 22 июля.