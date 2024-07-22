Подача воды в Донецк остановилась, — ЦНС

Подача воды в оккупированный Донецк остановилась из-за отключения света. Речь о водопроводе Дон — Донбасс. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

«Из-за отключения света на России насосные станции нового канала вышли из строя и водопровод „Дон-Донбасс“ остановился полностью. На ремонт необходимые месяцы и ситуация с водой на захваченных территориях ухудшилась», — говорится в сообщении ЦНС.

Жители Донецка фиксируют постоянные перебои с водой, потому что водопровод Северский Донец — Донбасс не функционирует из-за боевых действий.

Оккупанты для решения этой проблемы два года строили новый водопровод из Дона, но его мощности проблему не решили. Раньше вода в Донецке подавалась по графикам.

Напомним, в оккупированном Донецке начали блокировать Google, Zoom и Viber.