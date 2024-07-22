В НАТО подготовили полмиллиона военных к возможной войне

Страны Североатлантического альянса реализовали свои планы по подготовке к быстрому развертыванию сотен тысяч военных в краткие сроки. Об этом сказала официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла, сообщил накануне телеканал CNN.

«Мы ввели самые полные оборонные планы со времен холодной войны, сейчас более 500 тысяч военных находятся в состоянии высокой готовности», — заявила она.

По словам Дахлаллы, начиная с 2014 года, Альянс «испытал самую значительную трансформацию в нашей коллективной обороне за поколение».

«Важно, чтобы союзники и дальше имели боеспособные вооруженные силы для защиты нашей территории и нашего населения», — добавила она.

В публикации напоминают, что еще год назад НАТО объявил о планах иметь по меньшей мере 300 тысяч военнослужащих, готовых к боевому развертыванию в течение одного месяца, и еще полмиллиона — в течение шести месяцев.

Напомним, Писториус рассказал, когда РФ может напасть на одну из стран НАТО.