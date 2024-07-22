Глава МИД Украины собрался по делам в Китай

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посетит Китай. Об этом сообщила пресс-служба МИД в понедельник, 22 июля.
«23-25 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит визит в Китай по приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И», — говорится в сообщении.
Указано, что в ходе встреч и переговоров стороны проведут обмен мнениями по актуальному состоянию и перспективам развития двусторонних отношений.
«Главной темой обсуждений станет поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устойчивого и справедливого мира», — добавили в ведомстве.
Напомним, Китай сделал громкое заявление по поводу войны в Украине.