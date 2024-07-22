Трамп мог бы закончить войну РФ против Украины лишь звонком, — Джонсон

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Дональд Трамп в случае избрания его президентом США мог бы продемонстрировать силу и закончить войну России против Украины с помощью телефонного звонка. Об этом сообщает ABC News.

«Я очень уверен в том, что президент Трамп сможет положить конец этому конфликту, потому что он будет демонстрировать силу. Мы сохраняем мир силой. У нас этого не было за три с половиной года администрации Байдена. Все было с точностью до наоборот», — отметил он.

Джонсон напомнил заявление Трампа о том, что Россия не вторгалась в Украину во время его администрации.

«У нас не было конфликта в Израиле, войны в Израиле, как сейчас, потому что Иран был усилен при Байдене. У нас не было Китая, который действовал бы так провокационно, как сейчас, по всему миру... Трамп имеет возможность поднять трубку и выразить угрозы и требования противникам по всему миру, на которые они обращают внимание, потому что они его в определенной степени боятся. В этом есть реальная ценность», — заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон.

Напомним, Трамп отреагировал на снятие Байдена с выборов.