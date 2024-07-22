Маск жестко наехал на сына Сороса из-за Харрис

Сын одиозного американского финансиста Джорджа Сороса Александр поддержал нынешнего вице-президента США Камалу Харрис. Он сделал пост в социальной сети Х.

Отпрыск скандального бизнесмена написал: «Пришло время объединиться вокруг Камалы Харрис и одолеть Дональда Трампа. Она лучший и самый квалифицированный кандидат, который у нас есть. Да здравствует американская мечта!».

На это тут же отреагировал миллиардер Илон Маск: «Я хотел бы просто поблагодарить Александра Сороса за то, что он не заставляет никого сомневаться в том, кто будет его следующей марионеткой».

Толстосум добавил, что решение президента США Джо Байдена выйти из нынешней кампании объясняется тем, что «демократы попросту хотят куклу, которая будет лучше работать», а сама действующая политическая машина сохраняется.

Он добавил: «Дональда Трампа отличает то, что он не является марионеткой ни одной из сторон, так что становится возможной настоящая государственная реформа».

Ранее букмекеры оценили шансы Трампа победить Харрис на президентских выборах в США.