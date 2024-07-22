Букмекеры оценили шансы Трампа победить Харрис на президентских выборах в США

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы Bet365 обновили свои котировки на президентские выборы в США после того, как свою кандидатуру снял действующий глава государства Джо Байден. Они оценили шансы политиков.

Лидером гонки является кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, на которого ставят 1,5 к 1.

Шансы вице-президента Камалы Харрис, которую в качестве кандидата от Демократической партии поддержал лично Джо Байден, оцениваются куда скромнее – 3 к 1.

Специалисты не сомневаются, что демократы поддержат ее кандидатуру в кампании, ставя на это 1,12 к 1. Шансы на партийную поддержку Мишель Обамы оцениваются лишь как 9 1 .

Ранее Байден вышел из президентской гонки и поддержал Харрис.