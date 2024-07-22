Трамп отреагировал на снятие Байдена с выборов

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп после выхода действующего лидера страны Джо Байдена из предвыборной гонки назвал его «худшим президентом за всю историю» страны. Об этом Трамп заявил в комментарии CNN.

Трамп прогнозирует, что Демократическая партия выдвинет в качестве кандидата действующего вице-президента Камалу Харрис. По его словам, ее «легче победить, чем Байдена».

Самого Байдена Трамп назвал «худшим президентом в истории страны».

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.

Напомним, Байден вышел из президентской гонки и поддержал Харрис.