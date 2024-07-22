Зеленский сделал заявление по окончанию войны

При поддержке союзников Украина может завершить горячую стадию войны до конца этого года. План будет готов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью BBC.

«Я считаю, что, если мы будем объединены и будем идти, например, по формату Саммита мира, мы можем закончить горячую стадию войны. Мы можем попробовать это сделать до конца этого года», — сказал глава государства.

Зеленский заверил, что «план будет готов». И если Украине удастся завершить горячую стадию, это будет правильно и сильно.

«План должен быть объединен с партнерами. Это будет зависеть от их желания. Чтобы никто «не играл в свои инициативы окончания войны». И это будет зависеть от партнеров, которые потом будут давить на Россию. Чтобы РФ согласилась «садиться и думать об окончании войны», — подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский сделал заявление о возможной встрече с Путиным.