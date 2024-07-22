В Киеве втрое возросло количество отравлений, — Госпродслужба

В последние недели в Киеве втрое возросло количество пищевых отравлений продуктами, которые испортились вследствие жары и постоянных отключений электроэнергии. Об этом заявил начальник Главного управления Госпотребпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Киев 24.

Глава Госпродпотребслужбы отметил, что специалистами зафиксированы масштабные вспышки острых кишечных инфекций в детских дошкольных учреждениях и детских лагерях.

Рубан напомнил, что в случае отравления пищевыми продуктами необходимо обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы или позвонить по телефону на горячую линию, функционирующую в каждом регионе.

«Мы выезжаем на данное место в течение 24 часов. Если есть угроза здоровью, реагируем сразу», — сказал он.

Глава Госпродпотребслужбы отметил важность контроля за температурным режимом хранения продуктов.

«Потребители имеют право проверить у продавца температурный журнал. Температура хранения не должна превышать 6-8 градусов», — добавил он.

Напомним, в одной из гостиниц Киева произошло массовое отравление детей.