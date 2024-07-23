Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Кинолог рассказал, почему лают собаки

Кинолог рассказал, почему лают собаки

Александр Панько
23.07.24 07:11
112
Кинолог рассказал, почему лают собаки

Российский кинолог Владимир Голубев поведал о том, почему лают собаки. Как оказалось, делают они это не просто так.

Так, по его словам, лай собаки может сигнализировать о стрессе у животного, скуке или даже о проблемах со здоровьем.

Эксперт отметил: «Одна из самых популярных проблем, с которыми сталкиваются собаководы, это частый и беспричинный лай питомца. Пес никогда не подает голос просто так, этому всегда есть причины. Это может быть проявление эмоций, возбудимость конкретного питомца, страх, скука, защита территории. Только разобравшись с причиной, можно начать коррекцию поведения».

Поясняется, что лай представляет собой естественный способ общения собак, с помощью которого они могут выразить свои эмоции.

Указывается, что не нужно ругать пса, если он лает при встрече с другой собакой из-за того, что его переполняют эмоции.

Также сообщается, что для собаки естественно лаять, если она защищает территорию, боится или испытывает стресс, а легковозбудимые собаки и вовсе предрасположены к частому лаю.

Примечательно, представители разных пород по-разному склонны к лаю: есть очень шумные, а есть спокойные тихони.

Специалист рассказал: «Когда чрезмерный лай собаки становится проблемой, поведение животного необходимо корректировать. Сначала нужно установить причину: первое, что необходимо проверить – это здоровье. Профилактический осмотр у ветеринарного врача поможет исключить проблемы».

Хозяину животного советуют проанализировать, не испытывает ли собака ежедневный стресс, нет ли таких ситуаций, которые её пугают, например, шума за дверью, громких игр детей. Если устранить причину страха, лай может пройти.

Важно и то, что поведение активного питомца, который выражает лаем каждую эмоцию, можно постепенно скорректировать.

Например, если у питомца отсутствуют длительные прогулки, активные игры, продолжительное времяпрепровождение с хозяином, нужно пересмотреть подход к воспитанию.

Говорится: «Собаке следует разрешать общаться с сородичами и не ограничивать любой ее интерес на улице. Активному питомцу важно давать возможность сбрасывать накопившуюся энергию, в этом помогают прогулки, игры, разучивание команд».

Сказано: «Важно уделять собаке время, иначе из-за скуки она будет искать себе занятия самостоятельно, если у нее это не получится, она может начать лаять и выть. Любой посторонний звук в этом случае может вызвать лай. Благодаря ему она попытается привлечь к себе внимание».

Резюмируется, что ни в коем случае нельзя ругать собаку за громкий лай – подобная реакция хозяина реакция может лишь усугубить ситуацию.

Ранее ветеринар рассказала, испытывают ли собаки эмоции.

Тэги: мир, собака

Комментарии

Статьи

19.07.24 11:53

CrowdStrike «поссорился» с Windows: в мире начался цифровой апокалипсис

Автор: Александр Панько

Дайджест

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта
17.07.24 14:26

Климат в 2080 году: каким он будет? Создана интерактивная карта

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
23.07.24 08:03

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 568 980 солдат

23.07.24 07:25

Байден принял важное решение по поводу Украины

23.07.24 07:11

Стало известно, умер ли Байден

23.07.24 07:02

Свежая социология: Трамп обходит Харрис

23.07.24 00:43

Байден умер? Над Капитолием приспустили флаги

22.07.24 23:10

«Где Джо Байден?»: в соцсетях предполагают, что президент США мертв

22.07.24 16:53

В Киеве мужчина прыгнул с 24 этажа элитного ЖК

22.07.24 16:39

Медики объяснили, почему кофе нужно пить горячим

22.07.24 15:28

Зеленский прокомментировал потери на фронте

23.07.24 07:25

Байден принял важное решение по поводу Украины

23.07.24 07:11

Стало известно, умер ли Байден

23.07.24 00:43

Байден умер? Над Капитолием приспустили флаги

22.07.24 23:10

«Где Джо Байден?»: в соцсетях предполагают, что президент США мертв

22.07.24 15:28

Зеленский прокомментировал потери на фронте

22.07.24 13:38

В НАТО подготовили полмиллиона военных к возможной войне

22.07.24 10:31

Зеленский сделал заявление по окончанию войны

22.07.24 09:36

Байден вышел из президентской гонки и поддержал Харрис

22.07.24 09:31

Зеленский сделал заявление о возможной встрече с Путиным

22.07.24 09:27

Стало известно, как будут отключать свет 22 июля

19.07.24 07:20

Трамп пожалел украинцев

19.07.24 01:52

Вэнс рассказал, что будет после победы Трампа

17.07.24 15:04

Японцам «приказали»… смеяться каждый день

17.07.24 07:54

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 562 510 солдат

17.07.24 08:05

Байден заявил, что готов сняться с президентских выборов

16.07.24 12:03

Ученые рассказали, какое масло нужно человеку

16.07.24 16:02

В Украине введут обязательное страхование залога по кредиту

19.07.24 19:04

Люди Медведчука Богдан Пукиш и Петр Белз контролируют топливный рынок Украины, - СМИ

18.07.24 12:49

В Украину врывается похолодание, – прогноз синоптиков

17.07.24 13:21

Синоптик заявила, что жара в Украине скоро спадет

Фото и Видео
В Киеве мужчина прыгнул с 24 этажа элитного ЖК
В Киеве мужчина прыгнул с 24 этажа элитного ЖК
В Киеве мужчина прыгнул с 24 этажа элитного ЖК
В Киеве мужчина прыгнул с 24 этажа элитного ЖК
Киллер (2024): трейлер и дата выхода нового фильма Джона Ву
Киллер (2024): трейлер и дата выхода нового фильма Джона Ву
Битлджус (2024): дата выхода и трейлер сиквела
Битлджус (2024): дата выхода и трейлер сиквела
Терминатор Зеро (2024): трейлер и дата выхода нового аниме
Терминатор Зеро (2024): трейлер и дата выхода нового аниме
Идеальная пара (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Идеальная пара (2024): трейлер и дата выхода нового сериала
Кенза Лейли: первая в мире "Мисс Искусственный интеллект" стала женщина в хиджабе
Кенза Лейли: первая в мире "Мисс Искусственный интеллект" стала женщина в хиджабе
Байден перепутал Зеленского с… Путиным
Байден перепутал Зеленского с… Путиным
F1 (2025): дата выхода и тизер нового фильма с Брэдом Питтом
F1 (2025): дата выхода и тизер нового фильма с Брэдом Питтом
Роза Версаля (2025): трейлер и дата выхода аниме, снятого по культовой манге
Роза Версаля (2025): трейлер и дата выхода аниме, снятого по культовой манге
Гладиатор 2 (2024): дата выхода и первые кадры фильма
Гладиатор 2 (2024): дата выхода и первые кадры фильма
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.