Кинолог рассказал, почему лают собаки

Российский кинолог Владимир Голубев поведал о том, почему лают собаки. Как оказалось, делают они это не просто так.

Так, по его словам, лай собаки может сигнализировать о стрессе у животного, скуке или даже о проблемах со здоровьем.

Эксперт отметил: «Одна из самых популярных проблем, с которыми сталкиваются собаководы, это частый и беспричинный лай питомца. Пес никогда не подает голос просто так, этому всегда есть причины. Это может быть проявление эмоций, возбудимость конкретного питомца, страх, скука, защита территории. Только разобравшись с причиной, можно начать коррекцию поведения».

Поясняется, что лай представляет собой естественный способ общения собак, с помощью которого они могут выразить свои эмоции.

Указывается, что не нужно ругать пса, если он лает при встрече с другой собакой из-за того, что его переполняют эмоции.

Также сообщается, что для собаки естественно лаять, если она защищает территорию, боится или испытывает стресс, а легковозбудимые собаки и вовсе предрасположены к частому лаю.

Примечательно, представители разных пород по-разному склонны к лаю: есть очень шумные, а есть спокойные тихони.

Специалист рассказал: «Когда чрезмерный лай собаки становится проблемой, поведение животного необходимо корректировать. Сначала нужно установить причину: первое, что необходимо проверить – это здоровье. Профилактический осмотр у ветеринарного врача поможет исключить проблемы».

Хозяину животного советуют проанализировать, не испытывает ли собака ежедневный стресс, нет ли таких ситуаций, которые её пугают, например, шума за дверью, громких игр детей. Если устранить причину страха, лай может пройти.

Важно и то, что поведение активного питомца, который выражает лаем каждую эмоцию, можно постепенно скорректировать.

Например, если у питомца отсутствуют длительные прогулки, активные игры, продолжительное времяпрепровождение с хозяином, нужно пересмотреть подход к воспитанию.

Говорится: «Собаке следует разрешать общаться с сородичами и не ограничивать любой ее интерес на улице. Активному питомцу важно давать возможность сбрасывать накопившуюся энергию, в этом помогают прогулки, игры, разучивание команд».

Сказано: «Важно уделять собаке время, иначе из-за скуки она будет искать себе занятия самостоятельно, если у нее это не получится, она может начать лаять и выть. Любой посторонний звук в этом случае может вызвать лай. Благодаря ему она попытается привлечь к себе внимание».

Резюмируется, что ни в коем случае нельзя ругать собаку за громкий лай – подобная реакция хозяина реакция может лишь усугубить ситуацию.

Ранее ветеринар рассказала, испытывают ли собаки эмоции.