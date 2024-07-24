Стало известно о жутком вреде алкоголя для подростков

Эксперты из университета штата Алабама в США поведали о жутком вреде алкоголя для подростков. Появились данные их отчета.

В нем было сказано о том, что обнаружена взаимосвязь между употреблением алкоголя подростками и структурой их мозга – спиртное вызывает увеличение гиппокампа.

Такие выводы базировались на анализе данных 1 594 добровольцев, участвовавших в проекте Healthy Passage Study, посвященном здоровью подростков.

Подопытные наблюдались в возрасте 11, 13, 16 и 19 лет.

Молодые люди поделились об употреблении алкоголя, табака и каннабиса.

Сообщается, что группа из 350 подростков прошла МРТ-сканирование для оценки структуры мозга.

В итоге удалось узнать, что употребление алкоголя в возрасте 14 лет было связано с увеличенным объемами гиппокампа с обеих сторон мозга.

Поясняется, что гиппокамп играет ключевую роль в формировании памяти и эмоциональной регуляции, и изменения в его структуре могут лежать в основе некоторых когнитивных и эмоциональных эффектов, связанных со спиртным.

Добавляется, что более крупный гиппокамп мешает естественному процессу обрезки синапсов. В результате в мозге сохраняются синапсы, которые должны были быть укорочены.

Ранее стало известно, как «вычислить» алкоголика.